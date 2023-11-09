بينتو: فرصة المنتخب في التأهل للمونديال كبيرة

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو أن "المنتخب لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى مونديال 2026، لكن عليه العمل على ضمان ذلك".

ويواصل المنتخب تحضيراته اليومية استعدادا لمباراتيه أمام نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري ضمن تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا. وقال بينتو في تصريحات صحافية اليوم إنه يسعى إلى إعادة ثقة الجمهور بالمنتخب من خلال مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، لافتا إلى أن مباراة نيبال مهمة لانها الأولى للمنتخب في هذه التصفيات، فضلا عن أنها تقام في الإمارات.

وأشار بينتو إلى أن التدريب الذي خاضه المنتخب اليوم يعد أول تدريب مكتمل الصفوف بعد التحاق لاعبي الشارقة والعين بعد ختام مشاركتهم في أبطال آسيا. وأضاف: "من الطبيعي في الوقت الحالي مواصلة العمل للتأقلم مع أسلوب المنتخب، وقد حظينا بمعسكرات تدريب مختلفة في الأشهر الماضية وخضنا مباريات ودية، لكن هذه المرة أمامنا وقت أكبر للتحضير، والأمور تسير بشكل جيد". ودعا المدرب الجمهور إلى الوجود في المدرجات ودعم المنتخب خلال مشواره المرتقب.