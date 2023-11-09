«دورة الشيخة هند للسيدات» تنطلق اليوم ببطولة البولينغ

تنطلق اليوم منافسات النسخة 11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة 1000 لاعبة، وتستمر منافساتها حتى 20 الجاري. وتتضمن دورة هذا العام سبع بطولات رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، الريشة الطائرة، الرماية، وتحدي الحواجز. ومن المقرر أن تقام اليوم منافسات بطولة البولينغ التي تجرى الساعة الثالثة مساء في مركز دبي الدولي للبولينغ، وسيتم تكريم الفائزات في جميع الفئات الفردية والفرق في الثامنة مساءً.

وتنطلق في الواحدة ظهر غد منافسات بطولة البادل، التي تقام في نادي جست بادل بميناء راشد، وتتضمن المنافسة فئتين للمواطنات والمقيمات، وتستمر حتى 12 الجاري، فيما تقام منافسات بطولة الريشة الطائرة، الإثنين المقبل، في نادي النصر الرياضي، وتستمر حتى 16 الجاري، وتتضمن المنافسة فئتي المواطنات والمقيمات. وبالنسبة لبقية مواعيد الألعاب الأخرى، يقام سباق الجري لمسافة 4.5 كيلومترات في مضمار ميدان يوم 17 الجاري، ثم يوم 18 من الشهر الجاري تقام منافسات بطولة الرماية في ميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، على أن تقام بطولة تحدي الحواجز في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز يوم 19 الجاري، وتختتم الدورة 20 نوفمبر بسباق الدراجات في جزيرة نخلة ديرة.