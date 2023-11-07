الإيطالي آرون يتوّج بلقب المرحلة الثانية لبطولة «هايك آند فلاي»

تُوج الطيار الإيطالي، آرون دورجاتي، بلقب الفئة الأولى للجولة الثانية من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية، التي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتُقام منافساتها على مدار خمس جولات في دبي ورأس الخيمة والشارقة وحتا.

وتمكن دورجاتي من حسم لقب الجولة الثانية التي أقيمت في جبل ينس برأس الخيمة، ليحتفظ بالصدارة بعدما فاز بالجولة الأولى في دبي، وجاء السويسري نيكولا هيرنغر في المركز الثاني، لينال الكأس الفضية وحل ثالثاً الفرنسي ريم بوزديل وحصل على الكأس البرونزية، وهي نتيجة جولة دبي نفسها.

وعلى صعيد الطيارين الهواة جاء في الصدارة الإيراني محسن مانسوفي، وتلاه في المركز الثاني الجنوب إفريقي بن هود سون وحل في المركز الثالث الفرنسي تشالنغ.

وقدم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لرعايته «الجولتين الثانية والثالثة» من بطولة «هايك آند فلاي» في نسختها الثانية، وإلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي لدعمه للجنة المنظمة وحرصه على المتابعة الميدانية لكل الترتيبات الخاصة بإقامة هذا الحدث في رأس الخيمة.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالمستوى الفني لجولة رأس الخيمة والمستوى المتميز والقدرات الفائقة للطيارين المشاركين من الفئتين، مؤكداً أن رأس الخيمة تسعى لتنمية السياحة واستقطاب مثل هذا النوع من البطولات، والتي قدمت منطقتين سياحيتين في غاية الأهمية برأس الخيمة، استلهمتا إبداعات طيارين من 18 دولة.

ووجه الشيخ عمر القاسمي الشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية على جهوده في تنظيم مثل هذه البطولات التي تعزز وتبرز السياحة الرياضية بالدولة، مشيراً إلى أن الجميع في دولة الإمارات يعملون بروح الفريق الواحد لإظهار قدرات الدولة وإمكاناتها العالية في المجالات كافة.

وتنتقل منافسات البطولة غداً الى جبل الفاية الشهير بالشارقة ليشهد منافسات الجولة الرابعة وقبل الجولة الختامية، التي تجرى يوم السبت المقبل بجبال مدينة حتا السياحية.

وقال مدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد يوسف حسن الحمادي، إن جولتي ينس وجيس يعززان فرص نجاح البطولة نظرا للإمكانات الكبيرة والعالية التي وفرتها دائرة رأس الخيمة للتنمية السياحية.

ويشارك في البطولة 40 طياراً يمثلون 18 دولة هي، إيطاليا والنمسا وسويسرا وفرنسا واليابان والفلبين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وألمانيا وأستراليا والتشيك وبلغاريا وكولومبيا وإنجلترا وإيران، إلى جانب متسابقين من الإمارات.