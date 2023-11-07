«العين» يرصد الفيحاء للصدارة والتأهل الآسيوي

يأمل العين تحقيق الفوز على مضيفه الفيحاء السعودي في الساعة 20:00 مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، من أجل ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، بضمان المرور المبكر إلى دور الـ16، والمحافظة على صدارة المجموعة، إلى جانب خوض الجولتين الأخيرتين دون أي ضغوط.

ويتصدر «الزعيم» المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط، ويأتي خلفه باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهال التركماني، بالرصيد نفسه «ثلاث نقاط».

وعلى الورق، تبدو مهمة «الزعيم» سهلة في الحصول على النقاط كاملة، عطفاً على أفضلية الفريق، والخبرة التي يتمتع بها لاعبوه، لكن الوضع في أرضية الملعب قد يكون مختلفاً، خصوصاً أن الفيحاء لا بديل أمامه سوى الانتصار من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على بطاقة أفضل الثواني، إذ ستقلص الخسارة حظوظه بشكل كبير.

وسيكون «البنفسجي» مطالباً بنسيان الهزيمة التي تعرض لها في الدوري على يد منافسه الوصل 1-3، وهي الخسارة التي فقد على أثرها الصدارة، وتأمل جماهير الفريق في ردة فعل إيجابية من اللاعبين خلال لقاء اليوم، وهو ما يمثل حافزاً للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم من أجل مصالحة جماهيرهم.

ومن المستبعد أن تشهد تشكيلة الفريق أي تغييرات تذكر، إذ سيستمر المدرب ألفريد شرودر في الاستعانة بالأسماء نفسها التي شاركت في الجولات الثلاث الأولى، والتي تمكنت من حصد «العلامة الكاملة»، وسيستمر غياب الروماني عمير أتزيلي، والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس عن الفريق، لضيق الخيارات في القائمة الآسيوية.

في المقابل، يرفع الفيحاء شعار التعويض بعد الخسارة من العين في الجولة الماضية 1-4، فيما سيقع على عاتق قلبي الدفاع، سامي الخيبري وحسين الشويش، مسؤولية إيقاف مهاجم العين الدولي التوغولي لابا كودجو.