«كوماندو غروب» تتصدر الأساتذة في بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، جانباً من منافسات اليوم الأول لفئة الأساتذة ضمن نزالات النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وتوّج سموّه عدداً من الفائزين في المنافسات التي تميزت بالقوة والتشويق.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة.

وذهبت الصدارة في منافسات فئة الأساتذة في الحزامين الأزرق والبنفسجي إلى أكاديمية كوماندو غروب، فيما حلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثاني، وA.F.N.T في المركز الثالث. وتستكمل اليوم منافسات فئة الأساتذة (فوق 30 عاماً)، وستشهد إقامة النزالات النهائية للحزامين البني والأسود للرجال والسيدات.

من جهته، أكّد الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، فهد الشامسي، أن أبوظبي وجهة رائدة تستقطب نخبة أبطال الجوجيتسو من شتّى أنحاء العالم للتنافس على اللقب العالمي في أكبر حدث رياضي على أجندة الجوجيتسو العالمية. وقال في تصريحات صحافية: «تسعدنا دائماً البطولة بهذا التجمع الفريد لنخبة أبطال البساط، خصوصاً فئة الأساتذة من حاملي الحزام الأسود الذين يتمتعون بمواهب كبيرة وخبرة مثيرة للاهتمام، اكتسبوها خلال مسيرتهم الطويلة في المشاركة بكبرى البطولات».