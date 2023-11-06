5 خطوات يحتاجها المنتخب قبل مواجهتي نيبال والبحرين

دشّن المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته، أمس، في دبي، بتجمع داخلي استعداداً لمواجهة منتخبي نيبال والبحرين يومي 16 و21 الجاري، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027.

ويبدأ الأبيض مشواره في التصفيات على ملعبه في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي بمواجهة نيبال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً اليمن، علماً بأن المدرب البرتغالي باولو بينتو كان قد اختار أخيراً قائمة ضمت 28 لاعباً، وركز في هذه القائمة على العناصر الشابة، على الرغم من وجود عدد من اللاعبين القدامى أصحاب الخبرة في خوض المباريات الدولية والرسمية، سواء على صعيد المنتخب أو مع فرقهم.

وتبرز خمس خطوات فنية يحتاجها المنتخب قبل مواجهتي نيبال والبحرين، تتمثل في أهمية التحضير الجيد للمنتخب من الجوانب كافة، سواء بدنية أو فنية والتهيئة النفسية والمعنوية الجيدة للاعبين، خصوصاً العناصر الجديدة في المنتخب، كون المباراتين يعتبران أول ظهور رسمي للمنتخب منذ مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي، إضافة إلى أهمية استقرار المدرب على التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه المنتخب في المرحلة المقبلة، فضلاً عن أهمية معالجة بعض الثغرات الفنية التي ظهرت خلال المباريات الودية الأخيرة أمام كل من كوستاريكا والكويت ولبنان، بجانب العمل على تعزيز خط الهجوم، وبناء قوة هجومية ضاربة للمنتخب.

وأكد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، عبدالرحمن محمد، أن «المنتخب يعد حالياً في مرحلة انتقالية تتطلب من اللاعبين إثبات وجودهم بقوة»، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «اختيارات بينتو للقائمة الجديدة يأتي من منطلق النظرة البعيدة للمستقبل، وليس لمجرد خوض مباراتين من خلال تكوين منتخب قوي للمستقبل، ولذلك فإن التجارب الرسمية هي التي تبرز المنتخب في المرحلة الجديدة وليست التجارب الودية».

وأضاف «المنتخب بحاجة إلى الفوز على نيبال والبحرين لإعادة الثقة بينه وبين الجمهور، التي غابت في الفترة الماضية بسبب النتائج السلبية للمنتخب».

وأضاف: «على اللاعبين المختارين في المنتخب استغلال هذه الفرصة بشكل جيد من خلال العمل على رفع علم بلدهم في المحافل الكروية الخارجية».

الخطوات الـ 5

1- التحضير الجيد بدنياً أو فنياً.

2- التهيئة النفسية والمعنوية للعناصر الجديدة.

3- الاستقرار على التشكيل الأساسي للمباريات المقبلة.

4- معالجة الثغرات الفنية التي ظهرت في مباراتي الكويت ولبنان.

5- تعزيز فاعلية خط الهجوم وبناء قوة ضاربة للمنتخب.