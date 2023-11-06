توّج فريق الفيصل السعودي بطلاً لكأس «الهالوين للبولو»، التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على مدار يومين بهانديكاب 4 جول، وشارك فيها ثلاثة فرق هي «الفيصل» و«الحبتور» و«الذئاب مهرة»، حيث لعب كل فريق أربع مباريات فيما بينهم، ذهاباً وعودة. وشهدت البطولة 65 هدفاً، إذ جاءت مباريات النهائي أكثر إثارة بفوز «الذئاب مهرة» على «الحبتور» بتسعة أهداف لخمسة. وفي المباراة الثانية، خسر «الذئاب مهرة» أمام «الفيصل»، بنتيجة ستة أهداف لخمسة. وفي المباراة الأخيرة، واصل «الفيصل» عروضه القوية، وفاز على «الحبتور» بستة أهداف لأربعة. وعقب المباراة الختامية، قام المدير العام لمنتجع الحبتور للبولو والفروسية لوكاس تريميل، بتسليم الجوائز للفرق المشاركة وتكريم اللاعبين.