الإيطالي دوروجاتي بطل جولة دبي في «هايك آند فلاي» للقفز بالمظلات

أحرز الإيطالي آرون دوروجاتي، لقب جولة دبي في بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية لرياضة القفز بالمظلات. وأحرز دوروجاتي لقب الجولة مسجلاً 48:13 دقيقة، وحلّ السويسري نيكولا هيرنجر ثانياً بـ48:57 دقيقة، والفرنسي ريمي بورديل ثالثاً بـ51:12 دقيقة. وتشهد إمارة رأس الخيمة الجولتين الثانية والثالثة اليوم وغداً. وفي بقية النتائج، حلّ هيلموت أشيولسر في المركز الرابع بزمن 52:19 دقيقة، ثم لارس ميرستير خامساً بزمن 53:27 دقيقة، وتوماس ماتيرا سادساً بزمن 54:26. وشارك في تتويج الفائزين يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة، ومحمد يوسف، أمين عام الاتحاد، وعدد من المسؤولين. وأشاد يوسف الحمادي، في تصريح صحافي، بالأداء المتميز للمتسابقين في الجولة الأولى، وقال: «إن الأزمنة الجيدة التي حققوها أسهمت فيها روعة المكان وجاذبيته والحضور الجماهيري، ما ساعد الطيار على الإبداع في الأداء».