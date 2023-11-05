100 مشارك في بطولة يوم العلم للشطرنج

تنطلق، اليوم، بطولة يوم العلم للشطرنج الخاطف التي ينظمها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

يشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة، يمثلون أندية الثقة للمعاقين، والشارقة الثقافي للشطرنج، الذيد، والبطائح، والحمرية، ومليحة، وخورفكان، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات.

وتهدف البطولة إلى اكتشاف وتحديد مستويات المواهب الجديدة وغير المصنفين في رياضة الشطرنج، وتنمية روح المنافسة بين اللاعبين المشاركين.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الدكتور طارق بن خادم، أن رياضة الشطرنج من الرياضيات الجديدة التي ضمها النادي، ولاقت إقبالاً كبيراً من أعضاء النادي من أصحاب الهمم. وقال في تصريحات صحافية: «إن الهدف من هذه البطولة هو تدريب وتطوير القدرات الذهنية والبدنية والاجتماعية والنفسية لأصحاب الهمم، وزرع الثقة بالنفس للاعبين المشاركين، ما يدفعهم للتفاعل الإيجابي نحو النجاح والتنافس، وتنمية الفكر الإبداعي للتأكيد على قدرتهم بالقيام بكل الألعاب الرياضية المختلفة، كما تسهم البطولة بالتعريف الجيد والإيجابي بفوائد وميزات لعبة الشطرنج، ونشرها بصورة أكبر بين فئات المجتمع».