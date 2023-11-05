تكريم ذهبي وفضي لـ «بطولات الأجسام» في الفجيرة

منح الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية اللجنة المنظمة لبطولات بناء الأجسام في الفجيرة وسامين، تقديراً للجهود المبذولة في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية.

وتسلم مدير دائرة الفجيرة للصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد»، المهندس محمد عبيد بن ماجد، الوسام الذهبي، ونال مدير البطولة خليل معروف الوسام الفضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الجمعة الماضية، في برشلونة.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين 2023 في الفجيرة توجت في أكتوبر الماضي بجائزة أفضل بطولة يتم تنظيمها في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي.