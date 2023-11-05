الوحدة يتقدم 3 مراكز في الدوري.. وبني ياس يحصد النقطة العاشرة

تغلب الوحدة على مضيفه عجمان بهدف نظيف، أمس، في استاد راشد بن سعيد، مع ختام الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأعاد الانتصار المهم «أصحاب السعادة» إلى دائرة الأندية المنافسة على صدارة الترتيب، بعد أن كان الفريق قد تلقى ثلاث هزائم أمام كل من البطائح، وشباب الأهلي، وبني ياس، لكن الفوز على «البرتقالي» قفز بـ«العنابي» إلى النقطة 12، متقدماً بذلك ثلاثة مراكز من الترتيب الثامن إلى الخامس، في حين تجمدت نقاط «البرتقالي» عند ثلاث في المركز قبل الأخير.

وكان الأرجنتيني فاكوندو دانيال قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح الوحدة في الدقيقة 26، بعد أن حول عرضية مواطنه كريستيان جوانكا في الشباك برأسه، بينما أهدر البحريني علي مدن ركلة جزاء في الدقيقة 79، تصدى لها حارس الضيوف راشد علي ليؤمن بذلك انتصار فريقه.

وفي المواجهة الأخرى، قاد المهاجم سهيل النوبي فريقه بني ياس لتحقيق فوز صعب في مواجهة ضيفه خورفكان بهدف نظيف، وهو أول أهداف اللاعب منذ بداية الموسم الحالي والـ19 له في مسيرته مع «السماوي»، ليمنح بذلك فريقه الوصول إلى النقطة 10، بينما تجمدت نقاط خورفكان عند سبع نقاط.

ولم تشهد المواجهة الكثير من الفرص على مدار شوطي اللقاء، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 72 بواسطة سهيل النوبي، وتلقت مساعي خورفكان في العودة ضربة قوية، عقب تلقي لاعبه محمد إسماعيل بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 74 بسبب اعتدائه من دون كرة على مدافع بني ياس جواو فيكتور.