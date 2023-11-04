اعتزال الحكم الإماراتي عمار الجنيبي.. والسبب "عدم التقدير"

أعلن الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي اعتزاله التحكيم في قرار في مفاجئ بعد مشوار حافل بالنجاحات في مجال التحكيم امتد لنحو 20 عاما، مشيراً إلى أنه مرتاح للقرار الذي اتخذه كونه جاء في توقيت مناسب بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن قرار الاعتزال جاء على خلفية عدم تقدير لجنة الحكام الحالية في اتحاد الكرة لمشواري»، في أعقاب توصية اتخذتها اللجنة بحقه بإنه غير قادر على تمثيل الدولة في مجال التحكيم.

وأضاف الجنيبي الموقوف محلياً منذ بداية الموسم الحالي عن إدارة أي مباراة رغم مشاركته الخارجية: «اعتزالي التحكيم جاء بعد مسيرة حافلة مثلت خلالها الإمارات في العديد من المشاركات أبرزها نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي 2021، وكأس آسيا 2015 و2019، وأكثر من 140 مباراة محلية».

يذكر أن عمار الجنيبي موقوف من إدارة المباريات المحلية منذ بداية الموسم الحالي دون أن تكشف لجنة الحكام التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

وتقدم الجنيبي بالشكر إلى اتحاد الكرة وإلى لجان التحكيم السابقة في الاتحاد، وكذلك عائلته.