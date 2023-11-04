الأسبوع الخامس لدوري قفز الحواجز في ضيافة أكاديمية بوذيب

تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، ويتألف من 10 منافسات، تجري اليوم وغداً. وتأتي المنافسات بمواصفات الجولة الواحدة، والمرحلتين، والمرحلتين الخاصة والجولة مع تمايز. وتراوح ارتفاعات حواجز المنافسات، وذلك بحسب الفئات المعتمدة، من حد أدنى (80 ـ 90) سم لخيول القفز الصغيرة عمر أربع سنوات، وحتى (140) سم لفئة فرسان المستوى الأول، وبينهما، تصاميم بحواجز على ارتفاعات متنوعة للفرسان المبتدئين (90 ـ 100) سم، والأشبال (105) سم، والمبتدئين المتقدمة 3 (110) سم، وفرسان المستوى الثاني و(الجونيورز) بحواجز (120) سم، والفرسان من فئة الشباب (130) سم.