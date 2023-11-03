حمدان بن مبارك وسلمان بن إبراهيم يناقشان واقع الكرة الآسيوية

ناقش الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واقع الكرة الآسيوية وما يقوم به الاتحاد القاري من برامج وخطط تطويرية بهدف الارتقاء باللعبة في جميع المجالات الإدارية والفنية والتنظيمية والبطولات الخاصة بالأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، أمس، في العاصمة أبوظبي، حيث جدد رئيس الاتحاد الآسيوي تهنئته إلى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، مؤكداً تعزيز التواصل والشراكة مع الاتحاد الإماراتي الذي يُعد من أبرز الاتحادات الداعمة لمشاريع الاتحاد القاري.

وتطرق اللقاء أيضاً للنجاحات الكبيرة التي تُحققها الكرة الآسيوية على مستوى المنافسات، واستضافة البطولات العالمية الكبرى، وارتفاع المستوى الفني للبطولات الآسيوية، التي باتت تحظى باهتمام إعلامي وتسويقي وحضور جماهيري كبير. حضر اللقاء النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالمحسن الدوسري، والأمين العام للاتحاد محمد الظاهري، والأمين العام للاتحاد الآسيوي داتو ويندسور، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية في الاتحاد الآسيوي وحيد كرداني.