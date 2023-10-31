جمهور العين «أفضل مضيف».. والجزيرة «أحسن ضيف»

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023 - 2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي شباب الأهلي، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الجزيرة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي النصر على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.