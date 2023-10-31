80 مشاركاً في السباق الأول للدرّاجات الجبلية

شارك 80 درّاجاً ودرّاجة في السباق الأول للدراجات الجبلية الذي نظمه اتحاد الدراجات في منطقة مليحة بالشارقة، في أول سباق للدوري المحلي للموسم الجديد، ولمسافة 16 كيلومتراً مقسمة على أربع دورات. وأكد الأمين العام لاتحاد الدراجات الدكتور ياسر الدوخي، سعادته بالرقم الكبير من المشاركين، حيث تحظى رياضة الدراجات الجبلية باهتمام كبير من قبل مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن بطولة الدراجات الجبلية في موسمها الثالث تشهد إقبالاً كبيراً وسجل عدد كبير من المشاركين في كشوف الاتحاد رغبة في المشاركة بالبطولات. وقال الدوخي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بهذا العدد الكبير من المشاركين، الدوري المحلي للدراجات الجبلية في الموسم الجاري يضم ستة سباقات، وسيكون السباق الثاني في نهاية الشهر المقبل، وتحظى سباقات الدراجات الجبلية باهتمام ورعاية مميزة من شركات عالمية نظراً لأهميتها وشعبيتها عالمياً».