«شرطة دبي» يفوز بسباق نزوى للدراجات

سيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة الأولى لسباق نزوى للدراجات، ضمن فئة السيدات للهواة، الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس، لمسافة 66 كم.

وشهد السباق رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، حيث قام بتتويج الفائزات. ونجح فريق شرطة دبي في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى من خلال اللاعبات أولغا شيكيل وتاتيانا ياشكينكو وماديسون بلاك. وفي فئة «الإناث» للأندية، فازت لاعبة النصر شيخة عيسى، وحلت دينا إخلاصي من نادي أبوظبي ثانية، وصبا الراعي من النصر ثالثة.

وفي فئة «الشابات» للأندية، فازت مروى سلمان من النصر، وحلت في الوصافة ريناد اليافعي من نادي أبوظبي، ومليحة علي من النصر ثالثة. وعلى مستوى الشباب، فاز نادي أبوظبي بالمركزين الأول والثاني عن طريق خالد النعيمي، ونيكولا أليكساندر، وجاء ثالثاً إبراهيم الرفاعي، من نادي خورفكان.