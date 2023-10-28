قطر ولبنان في صدارة البطولة العربية للسباحة في أبوظبي

تصدر المنتخب القطري منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة "فئة الرجال"، واعتلى المنتخب اللبناني ترتيب "فئة السيدات" عقب ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تقام بمسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية.

ونجح المنتخب القطري للرجال في حصد 9 ميداليات بختام اليوم الثاني من البطولة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات 3 برونزيات، وجاء المنتخب الجزائري في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات ذهب، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتين وفضية و3 برونزيات.



أما فئة السيدات، فتصدرها المنتخب اللبناني البطولة برصيد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، وحل في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وجاء المنتخب السوري في المركز الثالث بـ4 ميداليات ملونة منها ذهبيتين وبرونزيتين.



من جهته، أعرب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالله الوهيبي عن سعادته بمشاركة هذا العدد من السباحين والمنتخبات العربية في البطولة العربية السادسة للسباحة، مشيراً إلى أن أول يومين من البطولة شهدا تنافساً قوياً بين المنتخبات المشاركة بوجود نجوم وسباحين عرب متميزين.

وقال الوهيبي لـ "الإمارات اليوم": "إن الاتحاد العربي لديه قناعة بضرورة توفير أعلى فرص الاحتكاك للسباحين على امتداد وطننا العربي وبما يعود بالفائدة على مستوى وتطور السباحة عربياً، لتشكل بطولة أبوظبي فرصة كبيرة لتحسين أرقام السباحين والسباحات العرب ليتمكنوا من المنافسة بقوة على الصعيدين الأسيوي والدولي".

وأشار الوهيبي إلى أن "كافة الوفود المشاركة في البطولة أشادت بالتنظيم مشيرة إلى أن أبوظبي عاصمة الرياضة عالمياً أصبحت وجهة للبطولات العربية والعالمية ودائما ما تحتضن البطولات باحترافية وهو ما حدث في البطولة العربية 2021 والتي استضافتها أبوظبي أيضا".

وأكد الوهيبي أن "مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة يأتي ضمن خطة إعداد السباحين الصاعدين للبطولات المقبلة، وتعتبر البطولة العربية أفضل احتكاك لهم بالتأكيد مع وجود أسماء شابة صاعدة تقدم مردوداً جيداً".