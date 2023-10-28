مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري الإماراتي!

حقق خورفكان كبرى مفاجآت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الجزيرة، 4-2، اليوم السبت، في آخر مباراة للمدرب الإسباني جيرارد سارغوزا الذي سيترك منصبه لمصلحة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش.

وتقدم تياغو دي ليونكو لأصاحب الأرض من تسديدة صاروخية لعبها من داخل الصندوق، لتستقر على يسار الحارس علي خصيف، وعزز لورنسي دو من تقدم خورفكان بإضافة الهدف الثاني، عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح على يمين الحارس، بعد تعرض زميله شاهين سرور للعرقلة من دفاع الجزيرة، "43".

وتمكن شاهين سرور من ترجمة أفضليته وأفضلية فريقه بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة بعيدة المدي من مسافة بعيدة اكتفى الحارس بالنظر عليها وهي تستقر داخل الشباك، "45+1"، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة.

وتعد المرة الأولى منذ موسمين التي يستقبل فيها شباك الجزيرة ثلاثة أهداف في شوط واحد، بعدما سبق وأن فعلها العين في موسم 2020-2021.

وفي الحصة الثانية، استطاع البديل أحمد العطاس، أن يُسجل هدف حفظ ماء الوجه مستغلا عرضية خلفان مبارك والتي وزعها من ضربة ركنية ليحولها برأسه داخل المرمى "66".

ولكن لاعب خورفكان البرازيلي، نجح في توسيع الفارق من جديد بإضافة الهدف الرابع بعد نجاحه في استخلاص الكرة من المدافع عبد الله ادريس، ويضع الكرة على يسار الحارس "87"، قبل أن يتمكن علي مبخوت من تسجيل هدف آخر للجزيرة من ضربة جزاء "90+3".

وبتلك النتيجة يرفع خورفكان رصيده إلى للنقطة السابع، ويتجمد رصيد الجزيرة عند 10 نقاط، متبعدا خطوة جديدة عن صراع المنافسة.