4 ميداليات لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في «دورة الرياض»

حصد لاعبو المنتخب الوطني، ونادي الفجيرة للفنون القتالية أربع ميداليات، وذلك بواقع ذهبية وثلاث برونزيات في دورة الالعاب العالمية القتالية المقامه في العاصمة السعودية الرياض. وجاءت الميداليات من خلال المبارزة حيث فاز فارس البلوشي بميدالية ذهبية، وكذلك برونزية لشقيقته التوأم الهيام، وبرونزية أخرى لمهرا عبدالله، وهذا إلى جانب ميدالية برونزية في الملاكمة من خلال حسين الشمار.