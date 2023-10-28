5 ذهبيات للجزائر في انطلاق بطولة العرب للسباحة بأبوظبي

تصدرت الجزائر يوم أمس، في أول أيام البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي وتستمر حتى الإثنين المقبل، وذلك عقب تحقيق سباحيها ست ميداليات منها خمس ذهبيات وبرونزية، بينما حل المنتخب اللبناني في المركز الثاني برصيد سبع ميداليات بواقع ذهبية واحدة وأربع فضيات وبرونزيتين، والمنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد خمس ميداليات بواقع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية.

وشهد انطلاق البطولة، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وزهير المفتي الأمين العام للاتحاد العربي وعبدالله الوهيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الشخصيات والمسؤولين. وجاء تفوق الجزائر بفارق كبير، حيث نال خمس ذهبيات، بينما حققت منتخبات لبنان، تونس، قطر، السعودية، البحرين وسورية ذهبية واحدة فقط لكل منتخب. وقال العواني في تصريح صحافي: «سعداء بمشاركة أكثر من 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية في منافسات البطولة التي ستجمعنا على أرض التسامح والسلام، وفق أعلى معايير التنظيم والاستضافة، وبما يليق باسم الإمارات، وسمعة أبوظبي في استضافة البطولات والأحداث الرياضية العالمية والدولية والقارية وكذلك المحلية، والتي تعتبر نتاجاً من سنوات عديدة من الخبرة المتراكمة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة».

• حل المنتخب اللبناني في المركز الثاني، وتونس ثالثاً.