الكعبي والعرياني يظفران بـ «فضية وبرونزية» في «البارالمبية الآسيوية»

ظفر لاعبا منتخبي ألعاب القوى والرماية محمد الكعبي وعبدالله سلطان العرياني، اليوم، بميداليتين جديدتين ( فضية وبرونزية) في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حاليا في هانغتشو بالصين.

وارتفع رصيد بعثة الإمارات في الدورة إلى 8 ميداليات ملونة ( 2 ذهبية و3 فضية و3 برونزية)، من بينهم 5 ميداليات في ألعاب القوى ( 2 ذهب و2 فضة وبرونزية)، و3 ميداليات في الرماية ( فضية وبرونزيتين).

وأستطاع محمد الكعبي، إحراز الميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة فئة (F36)، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، بعدما حل ثانياً بمسافة 12.99 م، فيما جاء الكازاخستاني داستان موكاشبيكوف، أولاُ بمسافة 15.74 م، وحل مواطنه إيفان زالزنياك ثالثاً بـ12.39 م.

ونجح العرياني، في الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات البندقية 50 م، وضعية الرقود، لفئة (SH1)، بعدما حل ثالثاً في المسابقة التي أقيمت على صالة مركز فواينج الرياضي، محققا 226.6 نقطة، فيما فاز الهندي سيدهارتا بابو بالمركز الأول برصيد 247.7 نقطة، ونال الذهبية، وحل الصيني شاو دونج ثانياً بـ247.5 نقطة وحصل على الفضية.

كما حقق عبيد الدهماني لاعب منتخب الإمارات للرماية انجازاً جديداً بتأهله المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعدما حقق رقم التأهل المطلوب من خلال مسابقة البندقية 10 متر وقوف، فئة (SH1).

وعبر محمد الكعبي عن سعادته بتحقيق هذه الميدالية في هانجتشو، والحفاظ على نفس الإنجاز الذي كان قد حققه في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الماضية في جاكرتا 2018.

وقال: «المنافسة كانت في غاية القوة، وحاولت أن ابذل قصارى جهدي لتحقيق الأفضل، وهو ما تحقق بالفوز بالميدالية الفضية، وأشكر الجميع على ثقتهم، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن، وأن أسهم في رفع علم الإمارات في المحافل الخارجية».

من جانبه أكد العرياني ان المنافسة في مسابقات الرماية ارتفت بشكل كبير على صعيد القارة الآسيوية التي باتت تشهد ظهور قوي للاعبين جدد على الساحة.

وقال: «نجحنا كمنتخب الرماية في حصد الميدالية الثالثة، وهو ما يعبر عن طموحنا في المنافسة على ألقاب الدورة، ونتطلع لتحقيق الأفضل خاصة في مسابقة (R7) الثلاث أوضاع، التي نعد أكثر تخصصاً فيها انا وزميلاي عبد الله سيف العرياني وعبيد الدهماني، ونرجو أن يكون التوفيق حليفنا».

وعلى صعيد باقي نتائج منافسات أمس، في ألعاب القوى، حل أحمد الحوسني رابعاً في مجموعته بتصفيات رمي الرمح لفئة (F33)، وجاء زميله أحمد المازمي رابعا أيضا في المجموعة الثانية لنفس المسابقة والفئة.

وفي دفع الجلة للسيدات فئة (F33) حلت عائشة الخالدي خامسة، وجاء عباد علي ثامناً في رمي القرص لفئة (F37).

وفي رفعات القوة، حلت هيفاء النقبي في المركز السادس في مسابقة وزن 67 كجم، التي استطاعت فيه الصينية يوجياو تان من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعدما رفعت وزن 141 كجم وحققت رقماً عالمياً جديداً، فيما حقق عادل شانبيه المركز الخامس في مسابقة وزن 88 كجم.

وفي الدرجات، حل أحمد البدواوي ثامناً في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كم، فئة (C5)، فيما جاء عبد الله البلوشي في المركز الـ11، وسلامة الخاطري ثالثة في فئة (C4)، حيث يتوج الأول والثاني فقط، وأحتل إياد أحبابي وسعيد الظاهري المركزين السابع والثامن على الترتيب في سباق مسافة 13.7 كم لفئتي (H3 وH4).