الشارقة ومليحة إلى نهائي «كأس الإمارات» لكرة اليد

ضرب فريق الشارقة «حامل اللقب» موعداً مع جاره مليحة، السبت المقبل، في نهائي مسابقة «كأس الإمارات»، عقب تخطيهما بنجاح أمس، الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» على شباب الأهلي (31-29) على صالة نادي النصر، ومليحة على الجزيرة (34-31) على صالة نادي الوصل.

ويعد نهائي «كأس الإمارات» الثاني على التوالي الذي يجمع الشارقة مع مليحة، بعد أن التقيا في 16 سبتمبر الماضي في المباراة النهائية لمسابقة «كأس الاتحاد»، وانتهت بفوز الشارقة باللقب (24-16)، كما بات «الملك» على بعد خطوة واحدة من إضافة لقبه الثالث لهذا الموسم، بعد تتويجه في 19 من الشهر الماضي بـ«كأس السوبر»، للمرة السادسة على التوالي، بفوزه على شباب الأهلي (25-24).

وفرّط شباب الأهلي بفرصة إنهاء الشوط الأول متفوقاً بفارق الهدفين، ونتيجة (17-15)، بعد أن شهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الشارقة، قادتهم سريعاً إلى تقليص الفارق، والعودة بنتيجة بالمباراة، وحسم نتيجتها لصالحهم بواقع (31-29).

بدوره، عانى مليحة من أجل إنهاء الشوط الأول متقدماً على الجزيرة بفارق الهدف الوحيد وبنتيجة (17-16)، قبل أن يتمكن مليحة من توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني، وحسم المباراة لصالحه (34-31).