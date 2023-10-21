«الإمارات».. أفضل فريق درّاجات في عام 2023

اختتم فريق الإمارات عام 2023 بالحصول على المركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، واحتل الفريق الصدارة مؤكداً جدارته في المراتب العليا لركوب الدراجات الهوائية الاحترافية.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز في مؤتمر صحافي أقيم في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي لفريق الإمارات، وتادي بوجاتشر، المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس غروسشارتنر، وعدد من القادة الرياضيين، وممثلي الوسائل الإعلامية. وسجل فريق الإمارات في موسم 2023، 57 فوزاً، وحقق 17 دراجاً مختلفاً من الفريق فوزاً، ما يدل على قوة الفريق.

وأنهى تادي بوجاتشر الموسم كأفضل دراج في العالم، وقد عزز مكانه بعد فوزه في السباقين التاريخيين، روند فان فلاندرين وإيل لومبارديا، بالإضافة إلى السباقات المرموقة الأخرى.