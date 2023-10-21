نصيحة

نصح وكيل لاعبين، النجم المواطن، بعدم اتخاذ خطوة التوقيع على عقده الجديد الذي كان قد تم الاتفاق على بنوده في وقت سابق مع مجلس إدارة النادي، انتظاراً لحين فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعدما تلقّى اتصالاً من نادٍ كبير لطلب التعاقد مع اللاعب.

احتفالية

انتقد مشجعون طريقة احتفالية لاعب النادي الكبير عقب تسجيله أول هدف مع الفريق الأول منذ بداية الموسم، إذ كان خلال الفترة الماضية يلعب مع الفريق الرديف، لكنه حصل أخيراً على الفرصة مع الفريق الأول ونجح في تقديم أوراق اعتماده لدى المدرب.

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين يفكر في التعاقد مع لاعب أجنبي استغنى عنه نادٍ منافس في الدوري، بعدما عانى الفريق منذ بداية الموسم تراجع مردود أحد لاعبيه وارتكابه العديد من الأخطاء التي كلفت الفريق خسارة عدد من النقاط في المباريات الماضية بالدوري.

رسوم

طالب مسؤولو ألعاب جماعية في أندية الدولة، الاتحادات المحلية بتوحيد الرسوم التي تتقاضها عن تسجيل اللاعبين المحترفين، في ظل تفاوت كبير بين اتحاد وآخر، خصوصاً أن القيمة المالية التي تدفعها الاتحادات نظير قيد اللاعبين المحترفين في الاتحاد القاري متقاربة من حيث القيم المالية.

جدول

تفاعل مدربو أندية في لعبة جماعية مع التعديلات السريعة التي أجرتها لجنة المسابقات على مواعيد بطولة الدوري، خصوصاً بعدما اضطر الاتحاد الإقليمي إلى تأجيل موعد انطلاقة الدوري للشهر المقبل، بما يصب في مصلحة الأندية بقطع مراحل متقدمة من البطولة قبل التوقف المقبل.

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