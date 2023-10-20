منتخب بناء الأجسام يشارك في «خليجي البحرين»

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والفيزيك التي تقام منافساتها في البحرين يوم غدٍ، وغادرت البعثة أول من أمس وباشرت تدريباتها اليومية تمهيداً لانطلاق المنافسات. ويترأس بعثة الإمارات عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات أحمد جوهر، والجهاز الفني بقيادة المدربين المواطنين زويد الزعابي، ومساعده سلمان عجيل، والحكم الدولي خالد الحوسنين، و18 لاعباً، هم: خالد الزرعوني، وأحمد الملا، وأحمد رستم، وسعيد غلام، (في منافسات بناء الأجسام)، بينما يمثل المنتخب في فئة الماسترز لأكبر من 40 سنة، خالد الفلاسي، وراشد الشميلي، وفي الكلاسيك ماسترز، أحمد الملا، بينما في بناء الأجسام الكلاسيك سيشارك كل من فيصل الشحي، وسعيد عباس، وعيسى المدني، وفي منافسات الفيزيك سيمثل المنتخب، كل من عمر المهيري، وأحمد عبدالرحمن، ومطر الظاهري، وسيف العفاد، وعلي ضاوي، وفي الماسترز فيزيك كل من طارق مبارك، وعصام الغص، وفي الموسكلار فيزيك، ربيع الزعابي.