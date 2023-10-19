سيناريو إصابة عموري في الهلال يتكرر مع نيمار    

تلقى الهلال السعودي صدمة مدوية بعدما أعلن رسمياً، إصابة نجمه وقائد المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليكرر سيناريو كابوس نجم المنتخب الوطني السابق عمر عبدالرحمن مع «الزعيم»، الذي أصيب بالطريقة نفسها، بعد فترة قليلة من انضمامه إلى الفريق السعودي.

وتتشابه مسيرة اللاعبين مع الهلال بعدما رحل عموري عن العين في صفقة تاريخية إلى الدوري السعودي في 2018، لكنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي عقب ست مباريات فقط مع فريقه الجديد آنذاك، ومنذ ذلك الوقت وأفضل لاعب في آسيا 2016، لم يتمكن من استعادة مستواه على مدار سبع سنوات، بينما خاض نيمار خمس مباريات مع الهلال قبل أن يتعرض للإصابة نفسها ويتأكد غيابه لفترة طويلة عن ناديه ومنتخب بلاده. وتعرض لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، السابق، للإصابة أثناء مباراة البرازيل أمام أوروغواي، وخرج بسببها من ملعب المباراة وهو يبكي، قبل أن يعلن النادي رسمياً عن مدة علاجه.

وكتب نادي الهلال السعودي عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الفحوص الطبية أوضحت تعرّض لاعب «كبير آسيا»، نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، وبرنامجاً علاجياً تتحدّد مدته بعد العملية. وأضاف النادي: «يعود لنا أقوى». وكان النجم البرازيلي قد بدأ موسمه مع الهلال، عندما أعلن ضم اللاعب وهو مصاب، حيث غاب عن بداية الموسم قبل أن يلتحق بالمباراة ويسجل أول أهدافه مع الهلال، لكنه بهذه الإصابة لن يكمل الموسم مع الهلال السعودي، حيث سيغيب حتى نهاية الموسم عقب هذه الإصابة الكبيرة.

وتعرض قائد منتخب البرازيل للإصابة في الدقيقة 44 من مواجهة منتخب بلاده أمام أوروغواي، ليغادر الملعب باكياً في المباراة التي شهدت فوز الأخير بهدفين دون رد على «السيليساو» في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وانضم نيمار لصفوف نادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو (نحو 95.22 مليون دولار)، وكان قد نجح في تسجيل هدف واحد في مباراتين في دوري أبطال آسيا مع الهلال، إضافة إلى تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة في ثلاث مواجهات في الدوري السعودي.

وفي المقابل تتشابه مسيرة النجم البرازيلي مع عمر عبدالرحمن الذي انضم إلى الهلال السعودي في الثامن من أغسطس 2018، لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، بعدما رفض تجديد عقده مع العين، لكن مسيرته مع «الزعيم» اقتصرت على لعب ست مباريات فقط، وإحرازه هدف واحد قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، ويتم الاستغناء عن خدماته. ولم يتمكن «عموري» من المشاركة في أكثر من ست مباريات، بواقع خمس مباريات في الدوري المحلي، ومباراة في كأس السوبر السعودي، بعدد دقائق بلغ 437 دقيقة، سجل خلالها هدفاً واحداً فقط، ثم تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الشباب، ليغيب بسبب تلك الإصابة عن المشاركة في بطولة الأمم الآسيوية التي جرت في ضيافة الإمارات في يناير 2019.

مشوار عموري مع الهلال

• 6 مباريات.

• هدف واحد.

• صناعة هدف واحد.

• إصابة في الرباط الصليبي.

مشوار نيمار مع الهلال

• 5 مباريات.

• هدف واحد.

• صناعة 3 أهداف.

• إصابة في الرباط الصليبي.