32 دولة تشارك في «مونديال أبوظبي للغولف» غداً

تنطلق غداً، في أبوظبي، فعاليات بطولة العالم للغولف للهواة لفئة الرجال «كأس أيزنهاور»، بمشاركة 32 دولة. ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، كما يستضيف بطولة السيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر. وتوافد المشاركون إلى أبوظبي، وتم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى «الصقر المجنح» بنادي أبوظبي للغولف مع «كأس أيزنهاور».

ويتطلع اللاعبون المشاركون للسير على خطى بعض أعظم لاعبي الغولف عندما تنطلق المنافسات، حيث غالباً ما تكون بطولة العالم للهواة بمثابة عرض للمواهب الشابة الواعدة في لعبة الغولف.