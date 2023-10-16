رمسـة مـلاعب

عقد

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن نادي كروزيرو قرر فسخ عقد مهاجم الوصل السابق جيلبيرتو أوليفيرا، الذي انتقل إلى الفريق في يناير الماضي، بسبب تراجع مستواه، لافتة إلى أنه قد يعود إلى نادي باهيا الذي سبق له اللعب في صفوفه.

انتقاد

تلقى لاعب أجنبي بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين انتقادات عنيفة من بعض جماهير النادي عقب مباراة الفريق الأخيرة، بسبب ما وصفوه بعدم ظهور اللاعب حتى الآن بالمستوى المتوقع، على الرغم من أن صفقة انتقاله إلى النادي كانت قد أحدثت ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية.

بطاقة

شهدت أحدى مباريات كرة القدم للمراحل السنية موقفاً غريباً، تمثل في إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لحارس مرمى الفريق الذي كان متأخراً في نتيجة المباراة، لكن الحكم قرر إلغاء الطرد بعد نهاية المباراة، وعدم ذكره في تقرير المباراة بعد أن تأكد من خطأه.