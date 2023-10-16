12 نزالاً في «دولية محاربي الإمارات» غداً

تستضيف صالة نادي الجزيرة في أبوظبي منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية، بمشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 15 دولة، وتبدأ النزالات الساعة السابعة مساء غد ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد كذلك تنظيم (UFC 294). وتشهد النسخة الـ45 إقامة 12 نزالاً، بينها النزال الرئيس على وزن الخفيف بين الروسي أمرو محمدوف والأوزبكستاني جوماييف، أما الحدث الرئيس المشترك فيشهد مواجهة بين البرازيلي ريولان بافيا والروسي تيمور فالييف، بجانب مشاركة العديد من النجوم.