الكعبي بطلاً لأول سباقات «المضمار» في الموسم الجديد

أحرز دراج شباب الأهلي والمنتخب، سيف الكعبي، لقب أول سباقات المضمار في الموسم الجديد، الذي أقيم في مضمار زايد بالشارقة، وشهد مشاركة 31 دراجاً في فئتي العمومي والشباب. وفاز الكعبي في فئتي المطاردة والإقصاء. شهد السباق حضور رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، وخليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وعدد كبير من مسؤولي الأندية المشاركة. وفي سباق المطاردة الفردية، انتزع الكعبي المركز الأول، وحل ثانياً محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وثالثاً محمد المنصوري دراج شباب الأهلي. أما في سباق الإقصاء فسيطر شباب الأهلي على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك من خلال الكعبي، ثم طلال البلوشي، وثالثاً جابر المنصوري.

وعلى مستوى الشباب، نجح حارب المرزوقي من نادي أبوظبي في الفوز بسباق المطاردة الفردية، وعلي أحمد وعبدالله يوسف من نادي الشارقة في المركزين الثاني والثالث.