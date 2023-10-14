«شباب السامبا» يعسكرون في دبي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن منتخبه للشباب تحت 17 المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً المقررة في إندونيسيا نوفمبر المقبل، سيقيم معسكراً في الإمارات بداية من 26 أكتوبر الجاري تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الوطني الإماراتي للشباب في الثالث من نوفمبر.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان أمس: «إن بعثة المنتخب ستغادر صباح اليوم التالي من المباراة متوجهة إلى إندونيسيا للدخول في أجواء البطولة من أجل الاستعداد للمباراة الافتتاحية التي سيواجه فيها نظيره الإيراني، فيما سيواجه في الجولة الثانية منتخب كاليدونيا الجديدة، على أن يختتم مرحلة المجموعات في مواجهة إنجلترا».