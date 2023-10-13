إيسايلا يُقيم فترة إعداد مصغرة.. ومباراة ودية لعجمان الأسبوع المقبل

أقام مدرب عجمان الجديد، الروماني دانيال إيسايلا، فترة إعداد مصغرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في اليوم الأول لعودة التدريبات أول من أمس بعد الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب مباراة الوصل في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى إيسايلا، لاستغلال فترة التوقف لتحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها، تجهيز اللاعبين المصابين وفي مقدمتهم الثلاثي، علي الحوسني، ووليد اليماحي وحسين عبدالرحمن، والارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية، ومحاولة تحفيظ اللاعبين للأسلوب والطريقة التي سيعتمد عليها المدرب في مباريات الدوري.

وكان عجمان قد عين مدرب بني ياس السابق، دانيال إيسايلا مدرباً لـ«البرتقالي» خلفا للبرازيلي كايو، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراة الوصل والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويحاول المدرب الروماني، إقامة مباراة ودية قبل استئناف الدوري، دون أن يتحدد بشكل قاطع موعدها، إلا أنها على الأغلب ستكون في نهاية الأسبوع المقبل.

وقال إداري عجمان، محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن إيسايلا نجح خلال فترة قصيرة في أن يعيد الروح المعنوية العالية للفريق خلال مباراة الوصل، مع تعديل بعض الأمور الفنية الخاصة بطريقة الأداء، والتي أظهرت الفريق بصورته المعروفة عنه، على الرغم من غياب خمسة لاعبين من بينهم اثنين من المحترفين الأجانب.

وأضاف: «هناك عمل كبير ينتظر الفريق، وفترة توقف الدوري جاءت في موعد مهم، من أجل أن يتعرف المدرب على اللاعبين عن قرب، ويوصل لهم أفكاره الفنية».

المدرب الروماني حقق بداية جيدة مع «البرتقالي» في مباراته الأولى حين تعادل مع الوصل في الجولة الخامسة بالدوري.