الفضة تزين عنق محمد محسن في بطولة العالم للدراجات المائية

تقلد بطل الدراجات المائية محمد محسن الميدالية الفضية في منافسات فئة جالس مخضرمين، ضمن نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية التي جرت على مياه بحيرة هافاسو سيتي بولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وواجه محسن منافسة قوية مع أبطال العالم، على مدار ثلاث مراحل شهدت جولة أميركا، إذ حصل على 161 نقطة، بينما جاء التايلاندي سوباب بولسوبا في المركز الأول برصيد 173 نقطة، وجاء الإستوني مارغوس كيسكولا في المركز الثالث برصيد 149 نقطة.

وقال المتسابق البالغ من العمر 46 عاماً لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بحصوله على المركز الثاني، مضيفاً أن «الظروف الصعبة التي واجهتها أثناء السباق أسهمت في عدم حصولي على المركز الأول، ولكن بشكل عام سعيد بإنهاء جولة أميركا في المركز الثاني، عقب منافسة صعبة مع أبطال العالم».

وأضاف أنه يستعد للمشاركة في الجولة المقبلة التي ستقام في تايلاند، مشيراً إلى أنه يأمل الحصول على المركز الأول، حتى ينافس على صدارة الترتيب العام لمونديال الدراجات المائية.

واختتم: «بطولة العالم تتكون من أربع جولات، وتعد جولة تايلاند هي ختام البطولة للعام الحالي، بعدما أقيمت الجولات الثلاث الأولى في بولندا وفرنسا، وأخيراً في أميركا».

محمد محسن:

• الظروف الصعبة التي واجهتها أثناء السباق أسهمت في عدم حصولي على المركز الأول.