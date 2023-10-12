أبوظبي تستضيف البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي

تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي (ذكور – إناث) التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتقام خلال الفترة من 27-30 أكتوبر الحالي، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، للوقوف على استعدادات الاستضافة، حيث أكد الوهيبي انتهاء كل الاستعدادات لاستضافة البطولة، التي ستشهد مشاركة 119 سباحاً وسباحة من 17 دولة عربية هي الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، عمان، اليمن، فلسطين، السودان، ليبيا، الجزائر، سورية، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب، العراق.

وأشار الوهيبي إلى أنه تم اعتماد أسماء اللجنة المنظمة واللجان العاملة، إضافة إلى الخطة التسويقية والإعلامية للبطولة، وكل الأمور المتعلقة بالمتطوعين، كما تم الانتهاء من التأشيرات الخاصة بالدول المشاركة والمواصلات وأماكن الإقامة في أبوظبي، إضافة إلى تجهيز مسبح مدينة محمد بن زايد لهذا الحدث العربي الكبير.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أنه تم الاتفاق على موعد الاجتماعات الفنية، حيث سيكون هناك اجتماع للمنتخبات المشاركة في البطولة يوم 26 أكتوبر عصراً في فندق إقامة المنتخبات، يعقبه اجتماع الحكام في اليوم ذاته، وسيكون في مسبح مدينة محمد بن زايد مقر إقامة البطولة.