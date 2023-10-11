بينتو: اختياري للاعبي المنتخب لا يرتبط بسقف للأعمار

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي بينتو إن المباراتين الوديتين أمام الكويت ولبنان غدا والثلاثاء المقبل تعتبران استكمالا لمشوار طويل ضمن برنامج تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة. وشدد في المؤتمر الصحافي اليوم على أنه يسعى لبناء شخصية قوية للوصول إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.

وأكد أنه من المهم أن يظهر المنتخب بمستوى فني جيد أمام الكويت خصوصا أن المباراة هي الظهور الأول له محليا أمام جماهيره منذ تولى تدريبه أخيرا.

وتابع بينتو: اختياراتي للاعبي المنتخب ليست مرتبطة بسقف لأعمار اللاعبين، فليس هناك سقف محدد، سواء كانوا كبارا في السن أمام عناصر شابة وإنما الأمر يتعلق بمدى جاهزية اللاعب من عدمه.

وشدد على أهمية دعم الجمهور للمنتخب كونه مقبل على استحقاقات خارجية مهمة. وكشف عن أنه يتابع مباريات دوري أدنوك للمحترفين بجانب أن لديه أيضا تواصلا جيدا مع مدرب الأولمبي من أجل تجهيز أكبر عدد من اللاعبين.