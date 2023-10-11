«أبوظبي إكستريم» تنطلق 20 أكتوبر في «مبادلة أرينا»

أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، عن إطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم، (الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية) في أبوظبي يوم 20 أكتوبر الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP). وتجمع الفعالية بين القوة التي يتميز بها ممارسو الفنون القتالية المختلطة، والجوانب الاستراتيجية والفنية للاعبي الجوجيتسو.

وتتضمن بطولة أبوظبي إكستريم فعاليتين رئيستين وفعاليتين مشتركتين بحضور أبرز المنافسين من عالمي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. ويتألف كل نزال من خمس جولات تمتد كل منها لثلاث دقائق.

وتشهد الفعالية الرئيسة للنزالات بدون بدلة منافسة قوية بين نيمان جراسي، اللاعب الشهير من بطولات بيلاتور، وبين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي. فيما تشهد الفعالية الرئيسة لنزالات البدلة مواجهة إيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، خصمه القديم جوستافو باتيستا من فريق أتوس للجوجيتسو.

وتجمع الفعالية الرئيسة للنزالات المشتركة بدون بدلة بين مارتن فيتوري، وطارق سليمان.