الوصل يرفع كأس الإمارات للسباحة

ظفر فريق الوصل بكأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت أخيراً في «مسبح مدينة محمد بن زايد الأولمبي»، بمشاركة 145 سباحاً وسباحة، وهي أولى بطولات الموسم الجديد للأندية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ونجح فريق الوصل في السيطرة على سباق العمومي، وفاز بالمركز الأول، وحل فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وصيفاً، وجاء نادي أبوظبي للألعاب المائية في المركز الثالث. وشارك في البطولة ثمانية أندية هي: نادي أبوظبي للألعاب المائية، عجمان، الوصل، الذيد، دبا الفجيرة، الفجيرة للفنون القتالية، الحمرية، مليحة. وفي فئة تحت 10 سنوات توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الأول، وحل الوصل وصيفاً، وجاء نادي أبوظبي للألعاب المائية في المركز الثالث.

وخلال البطولة، فاز علي الظحناني من نادي الفجيرة للفنون القتالية بجائزة أحسن سباح، وأفضل رقم فئة 10 سنوات، بينما فاز سباح نادي الوصل فهد مبارك بكأس أفضل سباح وأفضل رقم في فئة العمومي.