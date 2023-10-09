ألمانيا وبريطانيا وروسيا في صدارة سباق «دي بي ورلد للدراجات للسيدات»

تصدرت الألمانية أكفيل جيدراتيتي، والروسية ماريا بابينينا، والبريطانية ماي تشانينغ، الترتيب العام لمسافات 70 و40 و15 كلم في سباق «دي بي ورلد» للدراجات الهوائية للسيدات، الذي استضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

وفازت جيدراتيتي بلقب فئة الفردي المفتوحة (18-29 سنة) لـ70 كلم، وفي المسافة نفسها ضمن فئة المواطنات فازت غاية المحرزي، وفي فئة (18-29 سنة) فازت ميثاء العزيزي. ونالت لقب الفردي المفتوحة (30-49 سنة) لـ70 كلم الألمانية كارمن بوسمانس، وللفئة نفسها لعمر فوق 50 سنة فازت البريطانية سارة براون. وللمسافة نفسها ضمن فئة الفرق نال فريق شرطة دبي اللقب للعام الثاني على التوالي. وفي الفردي المفتوحة (18-29 سنة) لمسافة 40 كلم فازت الروسية بابينينا. وللمسافة نفسها لفئة المواطنات، فازت فرح المري بالمركز الأول. وفي الفردي المفتوحة (30-49 سنة) لمسافة 40 كلم فازت السورية ربا حلاني. وضمن فئة فوق 50 سنة، نالت اللقب التشيلية باميلا فوكس. وفي فئة الفرق لمسافة 40 كلم توج فريق آيرريكس. أما في فئة الفردي المفتوحة للشابات لمسافة 15 كلم ففازت البريطانية ماي تشانينغ، وضمن فئة «البالغات» فازت الإماراتية خولة عمر، ونال فريق الوثبة لقب الفرق.