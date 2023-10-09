المنتخب يدشن في دبي اليوم تحضيراته لمواجهتي الكويت ولبنان ودياً

يدشن المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم في دبي، معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 17 الجاري، ويتخلله خوض مباراتين وديتين مع منتخبي الكويت ولبنان يومي 12 و17 من الشهر نفسه على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات المنتخب لكأس آسيا 2023 المقررة في قطر، والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وتقام تدريبات المنتخب اليوم على ملاعب نادي الوصل الفرعية، وسيكون هناك تدريب مسائي الساعة السادسة والنصف.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي بينتو، اختار قائمة موسعة ضمت 29 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة.

ويسعى المدرب للتعرف إلى مستويات العناصر الجديدة، وتجهيز المنتخب من الجوانب كافة، بجانب التركيز على الأمور الفنية الخاصة بخطط المدرب، وطريقة اللعب التي سيتم تطبيقها خلال المباريات الرسمية، وستكون تجربتا الكويت ولبنان فرصة لتجريب أكبر عدد من اللاعبين المختارين في القائمة الجديدة، خصوصاً أن هناك عناصر توجد لأول مرة، ما يجعل المدرب يرغب في التعرف إلى إمكاناتهم وقدراتهم الفنية، سواء خلال التدريبات اليومية أو المباريات الودية.

ويخوض المنتخب أولى مبارياته الرسمية في عهد مدربه الجديد بينتو في نوفمبر المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يلعب في المجموعة الثامنة مع البحرين، والفائزين من مواجهتي (اليمن وسريلانكا)، و(نيبال ولاوس) في الدور الأول، بينما سيلعب كأس آسيا 2023 في قطر ضمن المجموعة الثالثة مع إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

ومن الوجوه الجديدة في المنتخب، خمسة لاعبين هم: لاعب الوحدة زايد سلطان (17 عاماً)، الذي يُعدّ أصغر اللاعبين، وحارس الشارقة خالد توحيد، ولاعب الوصل عمر حسين، وأحمد محمود من الجزيرة، ولاعب العين عيسى خلفان. وسبق للمنتخب تحت قيادة بينتو أن خاض سابقاً معسكرين خارجيين: الأول في النمسا في أغسطس الماضي واستمر 10 أيام، ولم يخض خلاله أي مباراة ودية، واكتفى بالتعرف عن قرب إلى مستويات اللاعبين الذين يلتقي بهم لأول مرة منذ تعيينه مدرباً للمنتخب في يوليو الماضي خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني أروابارينا، فيما أقيم المعسكر الثاني الذي استمر 10 أيام أيضاً في كرواتيا في سبتمبر الماضي، وخاض خلاله مباراة ودية واحدة أمام كوستاريكا وفاز فيها بأربعة أهداف مقابل هدف.

• «الأبيض» يتدرّب مساء اليوم على الملاعب الفرعية لنادي الوصل.