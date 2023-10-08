14 ميدالية لمنتخب "المواي تاي" في مونديال تركيا

أهدى منتخب المواي تاي للشباب القيادة الرشيدة وشعب الإمارات 14 ميدالية ملونة حققها في ختام منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت على مدار 7 أيام في مدينة أنطاليا بتركيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي وسط مشاركة منتخبات أكثر من 100 دولة، في انجاز عالمي جديد لرياضة المواي تاي الإماراتية.

وتمكن المنتخب من تحقيق 5 ميداليات ذهبية و3 فضية و6 ميداليات برونزية، في واحدة من أهم وأكبر الإنجازات والمشاركات المميزة لمواي تاي الإمارات في المحافل العالمية الكبرى، حيث نال توج رمزي بذهبية وزن 86 كجم وزينب بوحماده بذهبية وزن 57 كجم، ومحمد مرضي بذهبية وزن 67 كجم، وسعيد عبدالله احمد بذهبية وزن 52 كجم، وجاسر احمد بذهبية وزن 60 كجم ، إلى جانب 3 ميداليات فضية عن طريق عماد يوسف في وزن 75 كجم وخالد مفيد في وزن 81 كجم وعصام خليل في وزن 48 كجم، في حين حصدت مريم العليلي برونزية وزن 46 كجم وسلامة الجنيبي برونزية وزن فوق 75 كجم وعبدالله الحوسني برونزية وزن فوق 91 كجم، بجانب 3 ميداليات برونزية في الواي كرو عن طريق بشار احمد وسلامة الجنيبي ومحمد بلال. وجاء المنتخب في المركز الأول عربيا، والتاسع عالميا برصيد 40 نقطة.

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج في تصريح صحافي: "نفخر بإنجازات لاعبينا الأبطال والصورة المبهرة التي تابعها الجميع في حلبات النزالات ومستوى التنافس القوي والالتزام الكبير من أجل تحقيق الانتصارات ورفع أسم الإمارات عاليا في أكبر بطولات العالم".