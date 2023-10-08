فوز شباب الأهلي والجزيرة في انطلاق كأس الإمارات لكرة اليد

دشن فريقا شباب الأهلي والجزيرة، مشواريهما بنجاح في كأس الإمارات لكرة اليد، ثالث مسابقات الموسم الجديد.

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى، حيث فاز «الفرسان» على ضيفه الوصل بنتيجة 27-21، والجزيرة على مستضيفه النصر بواقع 33-30.

ويقضي نظام البطولة أن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وضعت القرعة فرق أندية شباب الأهلي والجزيرة، والنصر والوصل في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية حامل اللقب فريق الشارقة بجوار دبا الحصن والعين ومليحة، على أن تسفر نتائج التمهيدي عن منح متصدري المجموعتين ووصيفهما التأهل إلى المربع الذهبي الذي يقام في 21 الجاري بنظام خروج المغلوب من المواجهات المباشرة، وتتحدد على إثره هوية طرفا المباراة النهائية التي تقام في 28 من هذا الشهر.

وعانى شباب الأهلي لإنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدف على الوصل 12-11، قبل أن ينجح «الفرسان» في الشوط الثاني في توسيع الفارق وحسم نتيجة المباراة لصالحه بواقع 27-21.

بدوره نجح الجزيرة في إنهاء الشوط الأول متقدماً على النصر بفارق هدفين 15-13، وحافظ على الفارق حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني ليفوز 33-30.

وتقام الجولة الثانية من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى 14 الجاري، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على الجزيرة، ويواجه الوصل النصر.