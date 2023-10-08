خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك دالاس مافريكس ونائب مفوض رابطة السلة الأميركية

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، مارك كوبان، مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة، ومارك تاتوم، نائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ونخبة من نجوم كرة السلة الأميركية، بحضور رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة، سعود عبدالعزيز الحوسني.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي، من خلال احتضان مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في العاصمة أبوظبي، التي أصبحت الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة الأميركية في الصين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في تنظيم أهم الفعاليات الترفيهية والرياضية العالمية.

وأسهمت الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تمتد أربع سنوات، في استضافة العاصمة مباريات وأنشطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في إطار دعم الجهود الهادفة إلى تطوير نمو كرة السلة وزيادة انتشارها على مستوى العالم.

ومهّدت هذه الشراكة الاستراتيجية الطريق لاكتشاف وتطوير قدرات أجيال جديدة من المواهب والأبطال عبر دوري الناشئين (جونيور إن بي إيه أبوظبي)، حيث شارك في هذه المنافسات 900 طالب وطالبة، تراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مختلف مدارس أبوظبي، ما أسهم في تعزيز وعي الشباب بأهمية ممارسة الرياضة والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب المزيد من المهارات، من خلال التواصل مع الخبرات الرائدة عالمياً، بمن في ذلك نجوم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، الذين يمثلون مصدر إلهام للشباب الطموحين في رياضة كرة السلة.

واستكمالاً للنجاح الذي حققه دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين - أبوظبي، العام الماضي، في «الاتحاد أرينا أبوظبي»، شهدت النسخة الثانية من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي بيعت تذاكرها كاملة، مواجهة بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، الخميس الماضي، ولقاء آخر أمس، في مباريات حماسية تستقطب عشاق كرة السلة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم.