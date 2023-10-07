المنتخب يواجه مصر وإيطاليا وأميركا في مونديال «الشاطئية»

أوقعت قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي ستقام في ضيافة دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل، منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر وإيطاليا وأميركا، في حين ضمت المجموعة الثانية إسبانيا وإيران والأرجنتين وتاهيتي، بينما جاءت اليابان والسنغال وكولومبيا وبيلاروسيا في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة البرازيل وسلطنة عمان والبرتغال والمكسيك. وأجريت مراسم القرعة، مساء أمس في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة المحلية للبطولة، وممثلي الاتحاد الدولي (فيفا) ووفود المنتخبات المشاركة.

وشارك في إجراء القرعة، هايمي يارزا مدير البطولات في الفيفا، وعاونه كل من بخيت سعد نجم منتخب الإمارات السابق، وكريستيان كاريمبو نجم منتخب فرنسا السابق.

وفي كلمة مصورة عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو عن شكره لجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة لاستضافة هذه النسخة، ولاتحاد الإمارات على جهوده في هذا الصدد.

وأكد إنفانتينو ثقته بقدرة منتخب الإمارات على ترك انطباع إيجابي في ظل المستويات العالية، التي قدمها في الفترة الماضية على مستوى القارة الآسيوية مع التأكيد على طموحات جميع المنتخبات المشاركة في تقديم أفضل ما لديها.

• كأس العالم تقام في دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل.