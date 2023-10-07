ورشة للمديرين الرياضيين في الأندية المحترفة

عقدت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، ورشة المديرين الرياضيين للأندية المحترفة.

وحضر الورشة، التي عقدت في دبي، مدير التطوير الفني برابطة المحترفين جاريث جون، وخبراء من اتحاد كرة القدم، والمديرون الرياضيون بالأندية المحترفة، وممثلون عن الرابطة.

وتم خلال الورشة استعراض كل المشاريع الفنية التطويرية، حيث تأتي هذه الورشة للتأكيد على أهمية المدير الرياضي في رسم وتطوير الاستراتيجية الرياضية الخاصة بالنادي، ووضع الخطط التطويرية من الناحية الفنية، لتحقيق المستهدفات، ضمن الرؤية المؤسسية الشاملة للنادي، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن الرابطة تهدف إلى تطوير كوادر أندية المحترفين، ضمن جهودها للارتقاء بكل عناصر لعبة كرة القدم، والسعي لتطويرها وفق خطتها الاستراتيجية 2020-2030، من خلال استقدام استشاريين روّاد في صناعة كرة القدم العالمية.