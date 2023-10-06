المنتخب يواجه مصر وإيطاليا وأمريكا في مونديال «الشاطئية»

سحبت اليوم في مكتبة محمد بن راشد بدبي، قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل، بمشاركة 16منتخباً، يتقدمها منتخب الإمارات.

وأوقعت القرعة المنتخب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب مصر وإيطاليا وأمريكا، في حين ضمت المجموعة الثانية إسبانيا وإيران والأرجنتين وتاهيتي، واليابان والسنغال وكولومبيا وبيلاروسيا في المجموعة الثالثة، بينما ضمت المجموعة الرابعة البرازيل وسلطنة عمان والبرتغال والمكسيك. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أطلق بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة الشعار الرسمي.