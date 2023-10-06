بالعربي يخضع لعملية جراحية

خضع لاعب الشارقة التونسي فراس بالعربي لعملية جراحية وصفها النادي بأنها «بسيطة» دون الكشف عن تفاصيل، في حين أن اللاعب كان قد شارك ضمن التشكيلة الأساسية في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي الأردني التي انتهت بفوز الشارقة بهدف نظيف، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية، علماً بأن الشارقة كان قد فقد جهود مدافعه شاهين عبدالرحمن الذي كان قد خضع أيضاً لعملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي في القدم اليمنى.

وقال الشارقة على حسابه في منصة «إكس»: «لاعبنا الدولي التونسي فراس بالعربي يُجري عملية جراحية بسيطة بعد شعوره بانزعاجات، ويخضع لمتابعة الجهاز الطبي لاستعادة جاهزيته».

يذكر أن الشارقة كان تعاقد مع بالعربي خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من عجمان.