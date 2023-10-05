شراكة تاريخية بين دبي ونادي ريال مدريد

عقدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد الإسباني، ليتمتع الجانبان بمزايا مشتركة أبرزها القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، بحسب ما جاء في بيان صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وقال البيان اليوم الخميس "إن تلك الشراكة ستعزز من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد. كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33".

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية، فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات.

وقد جرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الإقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، و رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والرئيس التنفيذي للنادي، خوسيه أنخيل سانشيز، و أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية إميليو بوتراغينيو،.

وقال عصام كاظم: "ان الشراكة مع نادي ريال مدريد تأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصاديةD33 ، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وأضاف "إننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، اذ نتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين".

وقال إميليو بوتراغينيو: "نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتُعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم".

ويأتي هذا التعاون المشترك في ظل النجاح الذي تتميز به دبي والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ العام 2011. كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح مدينة ترفيهية لريال مدريد في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، اذ ستشمل هذه المدينة التي تعتبر الاولى من نوعها في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.