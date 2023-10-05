«تحدي دبي للياقة» ينطلق 28 الجاري

أعلن «تحدي دبي للياقة» فتح باب التسجيل في دورته السابعة التي تقام من السبت 28 أكتوبر الجاري حتى الأحد 26 نوفمبر المقبل، متضمنة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في مواقع عدة بالمدينة. ويسهم «التحدي» بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق، ما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017، لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية، والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً.

جدير بالذكر أن «تحدي دبي للياقة» تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «في دورة هذا العام، سنقدم مجموعة أكبر وأكثر شمولاً من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين. وينصب تركيزنا الأساسي على تشجيع السكان - أو الزوار على اختلاف أعمارهم ومستوى لياقتهم البدنية - على الخروج إلى الأماكن المفتوحة، وممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً».

من جهته، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «حققت هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها نجاحات رائدة ونمواً كبيراً، كما انتقل تأثيرها إلى خارج حدود الوطن وامتد على مدار العام وليس فقط 30 يوماً، حيث أصبح الكثير من أفراد المجتمع حريصين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي في مختلف مناطق دبي».

وستضم دورة 2023 ثلاث قرى للياقة البدنية، بما في ذلك عودة قرية «دي بي ورلد كايت بيتش»، ومركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية، إضافة إلى «رن أند رايد سنترال». ويوفر التحدي 600 جلسة مجانية للياقة البدنية، وأكثر من 400 ساعة من الأنشطة على مدار شهر، تطل جميعها على معالم دبي الرائعة.

وسيضم الحدث 26 مركزاً للياقة البدنية.

ويقام تحدي دبي للدراجات الهوائية 12 نوفمبر المقبل، كما سيعود «تحدي دبي للجري» إلى شارع الشيخ زايد، ويختتم في 26 نوفمبر. وشهدت دورة العام الماضي مشاركة قياسية بأكثر من 34.897 مشاركاً في «تحدي الدراجات»، و193.000 مشارك في «تحدي الجري»، كما ستشهد دورة 2023 فعالية كبرى جديدة هي «تحدي التجديف على الألواح وقوفاً» الذي يقام في منطقة حتا 18 نوفمبر.

• «تحدي التجديف على الألواح وقوفاً» فعالية جديدة في دورة 2023 تقام في منطقة حتا 18 نوفمبر.