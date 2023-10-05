6 من لاعبي منتخب «المواي تاي» إلى «نهائيات» مونديال تركيا

نجح منتخب «المواي تاي» في مواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة في بطولة العالم المقامة في أنطاليا بتركيا، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وسط مشاركة منتخبات أكثر من 100 دولة. واستطاع ستة لاعبين حسم مواجهات نصف النهائي والتأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة العالمية، حيث تفوق عماد يوسف على الكازاخستاني اليا بلانتيوف في وزن 75 كيلوغراماً، كما فاز خالد مفيد على النمساوي تيم بيترز في وزن 81 كيلوغراماً، إلى جانب فوز لاعبة المنتخب زينب بوحمادة على السويدية ايمليا كوفسو في وزن 57 كيلوغراماً، كما تأهل رافي رمزي في وزن 86 كيلوغراماً بعد الفوز على الإيراني كيراش أحمدي، فيما تمكّن محمد مرضي من تحقيق فوز مهم على المغربي محمد ياس في وزن 67 كيلوغراماً، كما تأهل في وزن 52 كيلوغراماً الواعد سعيد عبدالله أحمد.

وبلغ نصف النهائي نجوم منتخب الواعدين: مريم العليلي في وزن 46 كيلوغراماً، ومنصور المنصوري عن وزن 50 كيلوغراماً، وعزيز الحمادي في وزن 44 كيلوغراماً، ومحمد كريم في وزن 48 كيلوغراماً، وأحمد وسيم في وزن 38 كيلوغراماً، وعصام أمين عن وزن 48 كيلوغراماً، وجاسر أحمد عن وزن 60 كيلوغراماً، وبشار أحمد في وزن 54 كيلوغراماً، في حين ضمنت البرونزية سلامة الجنيبي في وزن فوق 75 كيلوغراماً، وعبدالله الحوسني في وزن فوق 91 كيلوغراماً.